Ташуев рассказал об отношениях с главным тренером «Динамо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об отношениях с наставником московского «Динамо» Марцелом Личкой. В интервью «Газете.Ru» специалист вспомнил о соперничестве с ним в чемпионате Белоруссии, когда Ташуев возглавлял солигорский «Шахтер», а Личка — брестское «Динамо», и пожелал коллеге успехов.

«В Белоруссии мы боролись за чемпионство и близко общались. Мы и сейчас хорошо общаемся, у нас хорошие профессиональные отношения, всегда рады друг друга видеть. В прошлом году [с «Ахматом»] я его «Оренбургу» в гостях проиграл 1:2, а дома выиграл 3:1. Конечно, я желаю ему успехов. У Марцела правильное видение, атакующий стиль — поэтому мы с ним и сошлись», — сказал Ташуев.

Личка возглавил «Динамо» перед началом текущего сезона. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) бело-голубые набрали 11 очков после шести туров и идут на пятом месте в турнирной таблице. Во вторник, 29 августа, «Динамо» сыграет в гостях со «Спартаком» в рамках группового этапа Кубка России, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Ташуев рассказал, как Дзюбе вернуться на прежний уровень.