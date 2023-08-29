«Спартак» подключился к поискам фигуристки Горбачевой

На медиаэкране «Открытие банк Арены», домашнего стадиона столичного «Спартака», появился призыв о помощи в поисках фигуристки Алины Горбачевой, которая пропала 28 августа. Об этом сообщает журналист Карен Адамян в своем Telegram-канале.

На информационном сообщении собрана информация о 16-летней спортсменке, включая ее антропометрические данные и сведения о последнем местонахождении.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее чемпионка России по танцам на льду Елизавета Худайбердиева подключилась к поискам фигуристки Алины Горбачевой.