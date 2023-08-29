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Мостовой о стажировке у Абаскаля: ни в коем случае не буду унижать себя до такой степени

Мостовой заявил, что не пойдет на стажировку к Абаскалю, так как это унизительно

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который проходит обучение на тренерскую лицензию, заявил, что ни в коем случае не пойдет на стажировку к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Его слова передает «РБ Спорт».

«Стажировка у Абаскаля? Ни в коем случае. Унижать себя до такой степени, чтобы приходить стажироваться в «Спартак», где человек мяча на профессиональном уровне не видел? Это все равно, что я приду в медицинский университет и буду учить врачей, как правильно резать», — сказал Мостовой.

В начале июня Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой заявил, что обучение на тренера дается ему тяжело.

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