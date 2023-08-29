Водолазы закончили поиски тела фигуристки Горбачевой

Водолазы завершили работу в районе Покровской набережной в Москве, где могла пропасть 16-летняя фигуристка Алина Горбачева.

По информации Telegram-канала Baza, было обследовано два участка Москвы-реки площадью 30х30 и 50х50 квадратных метра. Никаких следов спортсменки обнаружено не было.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее детский омбудсмен Ольга Ярославская заявила, что держит на контроле ситуацию с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой.