Детский омбудсмен Москвы о пропаже фигуристки Горбачевой: рано думать о плохом

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пока не стоит делать негативные выводы по поводу пропажи фигуристки Алины Горбачевой. Слова Ярославской передает РИА Новости.

«Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать... Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут», — сказала Ярославская.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее полиция Москвы опубликовала заявление о пропаже Горбачевой.