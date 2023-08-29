Овечкин выбрал между «Вашингтоном» и «Динамо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на YouTube-канале Gazgolder рассказал, что если бы московское «Динамо» выступало в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), то он выступал бы именно за эту команду.

«Роднее ли мне «Динамо», чем «Вашингтон», учитывая, что те, кто так говорит, находятся в Москве, а не в США? «Динамо» для меня всегда будет на первом месте, потому что у меня семья динамовская. В России я никогда не играл за другой клуб, а когда у тебя есть мечта играть в НХЛ и попробовать свои силы в лучшей лиге мира, то почему бы… Жалко, что туда «Динамо» не может приехать, играл бы за них там», — сказал Овечкин.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о желании Овечкина поучаствовать в плей-офф в новом сезоне.