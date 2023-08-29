Косторная прокомментировала пропажу фигуристки Горбачевой

Чемпионка Европы 2020 года в одиночном катании Алена Косторная в своем Telegram-канале прокомментировала информацию о пропаже 16-летней фигуристки Алины Горбачевой.

По ее словам, поклонникам фигурного катания необходимо верить в лучшее в этой ситуации.

«Друзья, к сожалению, такое иногда происходит. Давайте приложим все силы, которые мы можем приложить, чтобы помочь, и будем верить в лучшее», — написала Косторная.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее сообщалось, что «Лиза Алерт» будет помогать оперативникам в поиске фигуристки Алины Горбачевой.