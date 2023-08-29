«Лиза Алерт» будет помогать оперативникам в поиске фигуристки Горбачевой

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» на своем официальном сайте сообщила о сборе группы, которая будет разыскивать 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву, пропавшую 28 августа.

Команда добровольцев начнет собираться в 16:45 по московскому времени, после чего приступит к работе.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее в администрации «Чкалов Арены» прокомментировали пропажу фигуристки Алины Горбачевой.