Ташуев призвал «Спартак» разобраться с обороной команды

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре московского «Спартака» в текущем сезоне. В интервью «Газете.Ru» специалист признался, что ему импонирует стиль красно-белых, указав при этом, что у команды есть проблемы в оборонительной линии.

«Если брать атакующую группу и стиль, мне нравится «Спартак». Команда комбинирует, оказывает достаточно большое давление. Индивидуально футболисты сильные, хорошо разыгрывают полуфланг в тройках. Единственное, пока не выстроен баланс в оборонительных действиях. Группа атаки остается в переходной зоне при возврате в оборону, и у соперников может появляться пространство для контригры. К примеру, у Ивича в «Краснодаре» и оборона, и атака сбалансированы. Но «Спартак», учитывая достижения в селекции, работает качественно, команда прогрессирует. Надо разобраться с игрой в обороне», — констатировал Ташуев.

Текущий розыгрыш Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» начал с трех побед подряд, однако затем дважды проиграл и сыграл вничью и сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Вечером во вторник, 29 августа, красно-белые дома сыграют с «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России, матч начнется в 19:30 по московскому времени. В Кубке «Спартак» возглавляет группу D с шестью очками, обыграв ранее «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород».

Ранее Ташуев признался, что не готов работать в Медиалиге.