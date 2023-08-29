Администрация «Чкалов Арены» прокомментировала пропажу фигуристки Горбачевой

В администрации спортивного комплекса «Чкалов Арена», где тренировалась пропавшая фигуристка Алина Горбачева, заявили о том, что не обладают информацией о ее текущем местонахождении. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У нас нет никакой информации о пропаже Алины Горбачевой», — сообщил источник.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее полиция Москвы опубликовала заявление о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.