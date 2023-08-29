Полиция Москвы опубликовала заявление о пропаже фигуристки Горбачевой

Пресс-служба ГУМВД по Москве заявила РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

«Московская полиция выясняет обстоятельства пропажи несовершеннолетней на северо-западе. 29 августа в полицию поступило заявление женщины о пропаже ее 16-летней дочери. Оперативники незамедлительно начали поиск ребенка.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на местонахождение несовершеннолетней», — заявили в ГУМВД по Москве.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Ранее сообщалось, что водолазы подключились к поискам фигуристки Алины Горбачевой.