Водолазы подключились к поискам фигуристки Горбачевой

Водолазы приступили к поискам пропавшей фигуристки Алины Горбачевой, которая 28 августа не вернулась домой после тренировки в спортивном комплексе «Чкалов Арена», расположенном в столичном районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации источника, в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, целью которых является полное установление деталей исчезновения спортсменки.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее сообщалось, что информация о найденных вещах фигуристки Алины Горбачевой оказалась фейком.