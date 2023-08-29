Информация о найденных вещах фигуристки Горбачевой оказалась фейком

Информация о найденных вещах в районе Покровской набережной в Москве, где могла пропасть 16-летняя фигуристка Алина Горбачева, не соответствует действительности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям источника, планшет, смартфон и рюкзак с документами и деньгами не были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.

На пляже были обнаружены только носки, предположительно принадлежавшие пропавшей фигуристке. Поиски спортсменки продолжаются.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Алиной Горбачевой.