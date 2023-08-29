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Прокуратура Москвы опубликовала видео с фигуристкой Горбачевой

Прокуратура Москвы опубликовала видео с пропавшей фигуристкой Горбачевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором изображена фигуристка Алина Горбачева, об исчезновении которой стало известно 29 августа.

В ведомстве заявили, что контролируют ход проведения процессуальной проверки, которая проводится по факту пропажи 16-летней спортсменки.

«По предварительной информации, 28 августа 2023 года 16-летняя девушка покинула один из катков Москвы и не вернулась домой. В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней», — говорится в опубликованном посте.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Ранее собака взяла след в районе пропажи фигуристки Алины Горбачевой.

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