Бабушка пропавшей фигуристки Горбачевой: «тренер запрещала Алине общаться с нами»

Тренер пропавшей 16-летней чемпионки России по фигурному катанию Алины Горбачевой запрещала девушке общаться с родственниками на протяжении последних трех лет, рассказала kp.ru бабушка фигуристки.

«Я в последнее время давно не общалась с внучкой, видела ее на шоу. Внучка мне в последнее время мне ничего не писала. Я говорила со своей дочкой сегодня. Внучка поругалась с тренером и ушла. Из-за чего ссора с тренером была, мы не знаем. Тренер три года запрещала Алине общаться с нами. Она сказала, чтобы добиться успеха, не нужно общаться ни с бабушками, ни с мамами, ни с папами, ни с кем», — поделилась женщина.

По ее словам, Горбачева в последнее время жила с тренером, мать и бабушка не препятствовали этому, чтобы не испортить ей карьеру. Сама Алина в связи с этими обстоятельствами никогда не жаловалась, добавила женщина.

29 августа о пропаже девушки сообщила ее мать. Накануне спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, который состоялся в феврале 2023 года в Перми. Тренером фигуристки является Софья Федченко.

Ранее сообщалось, что часть берега Москвы-реки, где пропала фигуристка, обнесли лентой.