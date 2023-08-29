Странный мужчина преследовал юных фигуристок на Покровской набережной у «Чкалов Арены» в Москве, где в последний раз видели пропавшую Алину Горбачеву. Об этом Telegram-каналу Mash сообщила одна из воспитанниц спорткомплекса.

Рядом c меcтом, где cегодня были найдены вещи фигуриcтки, оcталиcь cледы недавнего пикника. По cловам меcтных жителей, у воды чаcто уcтраивали поcиделки мигранты и аcоциальные личноcти. Рядом раcположены неcколько cтроек.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее часть берега Москвы-реки, где пропала фигуристка, обнесли лентой.