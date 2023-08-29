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Часть берега Москвы-реки, где пропала фигуристка, обнесли лентой

Mash: часть берега Москвы-реки где пропала фигуристка Горбачева, обнесли лентой

Часть берега Москвы-реки в районе Владимирской церкви обнесли лентой. В этом месте последний раз видели пропавшую фигуристку Алину Горбачеву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что внутри ведут работу поисковики и эксперты-криминалисты. На воде — катер поисково-спасательной службы. Обнаруженными на берегу личными вещами фигуристки оказались носки. Неизвестно, принадлежат ли они спортсменке.

О пропаже девушки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в 18:54, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Следственный комитет начал проверку по факту пропажи фигуристки.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее сообщалось, что пропавшая фигуристка может находиться у кого-то из друзей.

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