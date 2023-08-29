В Москве пропала фигуристка Горбачева

Мать российской фигуристки Алины Горбачевы Екатерина сообщила о том, что ее дочь пропала. Ее слова передает РИА Новости.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, еcть только запиcи c камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Cейчаc приехал кинолог c cобакой, будут иcкать. Но уже прошло много времени», — сказала мать фигуристки.

28 августа спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, который состоялся в феврале 2023 года в Перми. Тренером фигуристки является Софья Федченко.

Ранее российская фигуристка рассказала об обращении своего тренера к шаманам.