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Американская ринг-герл схватила себя за грудь на новом фото

Американская ринг-герл Палмер показала себя в коротком топе

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brittneypalmer/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бриттни Палмер в своих социальных сетях опубликовала фото в коротком топе. На снимке девушка держит себя за грудь. Ее аудитория в социальных сетях составляет более 1,1 миллиона человек.

«Забей на правила», — подписала фотографию Палмер.

Палмер — американская ринг-герл , модель и художница. Она наиболее известна своей работой в октагоне в UFC. Она получила награду Ringcard Girl of the Year на World MMA Awards в 2012, 2013, 2019 и 2022 годах.

Девушка начала свою карьеру в сфере исполнительского искусства, профессионально танцуя на шоу «Jubilee» в Bally's Las Vegas и «X Burlesque» в Flamingo Las Vegas. В 2012 году Палмер появилась на обложке мартовского номера Playboy, став третьей ринг-герл, сделавшей это, после Рашель Лии и Арианни Селесты.

Ранее российская шахматистка показала себя в черном бикини.

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