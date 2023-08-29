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«Зенит» в сентябре может сыграть с командой Бензема и Канте

Глава «Аль-Иттихада» Муселхи сообщил о планах игры с «Зенитом» в сентябре

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Александр Гальперин/РИА Новости

Президент саудовского клуба «Аль-Иттихада» из Александрии Мохамед Муселхи рассказал о планах провести товарищеский матч против петербургского «Зенита» в сентябре 2023 года. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В соответствии с недавно достигнутой договоренностью о клубном партнерстве между двумя историческими клубами на 8 сентября запланирован товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Аль-Иттихада».

Будущие матчи и мероприятия с участием обеих команд разных возрастов на данный момент на стадии рассмотрения и будут анонсированы в случае достижения договоренности», — сказал Муселхи.

За «Аль-Иттихад» выступают такие известные футболисты как Карим Бензема, Н'Голо Канте, Фабиньо и Жота. Клуб идет на первом месте в чемпионате Саудовской Аравии, на два очка опережая «Аль-Хиляль».

«Зенит» после шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) делит второе место в турнирной таблице с «Уралом». У команд на одно очко меньше, чем у лидирующего в чемпионате «Краснодара».

Ранее сообщалось, что гол Малкома помог «Аль-Хилялю» обыграть «Аль-Иттифак».

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