Экс-игрок ЦСКА заявил, что Карраскаль разлагал коллектив

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, как спустя время изменил свое мнение о бывшем полузащитнике команды Хорхе Карраскале. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это вообще не потеря для ЦСКА. Когда он пришел, я радовался, что сильный игрок появился у нас. Потом он перестал работать и понял, что может просто получать деньги тут. Думаю, у него после этого испортились отношения с тренером и коллективом. Я придерживаюсь мнения, что в последнее время он разлагал коллектив в ЦСКА, а не способствовал его сплочению. Что касается «Динамо», там он может заиграть, — сказал Пономарев.

27 августа Карраскаль из ЦСКА перешел в «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 34 матчах, забив шесть мячей и отдав шесть результативных передач. По ходу сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом.

Ранее тренер «Динамо» Личка заявил, что его не волнуют требования Федотова к Карраскалю.