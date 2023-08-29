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Живущий в Японии российский волейболист признался, что соскучился по родине

Волейболист Мусэрский заявил, что все отпуска проводит только в России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который уже пятый год выступает за вице-чемпиона Японии «Сантори Санбердс», признался, что в отпуске в качестве места для путешествий выбирает Россию. Его слова передает «Чемпионат».

«На данный момент очень соскучился по России, несмотря на то, что нахожусь здесь сейчас. Настолько соскучился, что мы даже не рассматриваем никакие путешествия, находясь в отпуске, – мы дома. А если куда и едем, то это Москва или Санкт-Петербург. Скучал и по ощущению дома, и по людям, и по русскому языку, и по общению – тебя понимают. И я говорю не о языковом барьере, а про эмоциональную близость», — сказал Мусэрский.

34-летний россиянин выступает за «Сантори» с 2018 года. В России Мусэрский известен по выступлениям за белгородское «Белогорье» и «Металлоинвест» из Старого Оскола.

В составе сборной России Мусэрский выиграл золотую медаль Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, также он становился чемпионом Европы (2013) и победителем Кубка мира (2013). Кроме того, волейболист дважды выигрывал Мировую лигу (2011, 2013) и один раз Лигу наций (2018).

Ранее сербский футболист рассказал, что его друзья перепутали Грозный с Дубаем.

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