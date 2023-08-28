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Мостовой: Абаскаль — ноунейм, если его уволят из «Спартака», он уедет курить сигарету

Экс-футболист Мостовой назвал тренера «Спартака» Абаскаля ноунеймом

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой, говоря о серии поражений красно-белых, назвал главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля ноунеймом. Слова Мостового передает «Спорт-Экспресс».

«Если смотреть на турнирную таблицу, там видно — 1-2 победы и красно-белые опять на первом месте. «Спартак» должен составлять конкуренцию «Зениту».

Для меня Абаскаль — ноунейм. Я никогда не променяю человека, который играл в футбол на высочайшем уровне на того, кто случайно туда попал. Для Абаскаля сейчас самое золотое время в карьере. Если его уберут, он просто уедет курить сигарету и говорить: «Ой, как здорово». Это уже мы все проходили», — сказал Мостовой.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал ошибкой полномочия Гильермо Абаскаля, участвовавшего в трансферной политике клуба.

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