Футболисты «Зенита» получили по 10 миллионов рублей за победу над «Спартаком»

Руководство санкт-петербургского «Зенита» вознаградило своих футболистов за победу в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, игроки сине-бело-голубых получили премии в размере $100 тыс., что примерно равняется 10 миллионам рублей. Примерно по 5 миллионов рублей получили спортсмены, которые остались в запасе.

Напомним, «Зенит» на стадионе «Открытие Арена» в Москве обыграл «Спартак» со счетом 3:1. В составе гостевой команды дублем отметился бразильский хавбек Вендел. Также один мяч на свой счет записал колумбийский форвард Матео Кассьерра. Единственный гол в составе красно-белых забил нападающий Александр Соболев. Он реализовал 11-метровый удар.

На данный момент «Спартак» располагается на седьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 10 очков. «Зенит» находится на второй строчке, имея в активе 13 баллов. Лидером Премьер-лиги является «Краснодар», которому удалось заработать 14 очков.

В следующем матче «Зенит» в рамках Кубка России сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 30 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В седьмом туре подопечные Сергея Семака в Москве встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 3 сентября и начнется в 17:30.

Ранее экс-футболист Роман Широков сравнил атмосферу в «Спартаке» и «Зените».