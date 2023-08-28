«Должна быть сильная мотивация»: экс-вторая ракетка мира оценила шансы Медведева на US Open

Экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, как неудачная серия выступлений может повлиять на российского теннисиста Даниила Медедева на Открытом чемпионате США (US Open).

«У Даниила была не самая лучшая серия перед US Open. Зная его характер, это может сыграть Даниилу на руку. В самые сложные моменты он собирается, когда никто уже не надеется на его победу, просыпается его характер, которому сложно противостоять. Сейчас он не чувствует себя фаворитом, все объективы направлены на Новака Джоковича и Карлито Алкараса. Что касается сетки, первые три круга не вижу никаких серьезных препятствий, в четвертом выходит на Де Минора, которому проиграл в Торонто. Это будет первое испытание для Даниила и конечно, с последующими соперниками легче не станет.

У Даниила должна быть сильная мотивация пройти три круга и за эти матчи набрать уверенности, почувствовать свою игру, которая не совсем складывалась последние турниры. Возможно, есть некоторые изменения в стиле игры Даниила, почему матчи на предыдущих турнирах складывались не в его пользу. Остается только болеть за Медведева и наблюдать за его стилем игры на кортах Flashing Meadows», — заявила Пивоварова.

Открытый чемпионат США, который является одним из четырех турниров «Большого шлема», пройдет в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. В первом круге Медведев сыграет с представителем Венгрии Аттиллой Балаж. Матч состоится 29 августа, ориентировочное время начала — 19:00 по московскому времени.

17 августа Медведев уступил Александру Звереву в третьем круге турнира в Цинциннати со счетом 4:6, 7:5, 4:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 36 минут. До этого Медведев потерпел поражение от от представителя Австралии Алекса Де Минора в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Торонто.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее Медведев раскрыл правду о психологическом состоянии перед US Open.