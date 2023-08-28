«Это лучше колы»: тренер «Динамо» Личка признался, что разрешает футболистам пить пиво

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что позволяет своим футболистам пить пиво. Его слова передает «РБ Спорт».

«Лучше выпить 1-2 бутылки пива объемом 0,33, чем колу или фанту. Если выпить больше, будет плохо. В Германии после игр у игроков всегда есть пиво в раздевалках. Это культура!

Пиво всегда лучше колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по 5-7 бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — сказал Личка.

«Динамо» после шести проведенных матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 11 очков. 26 августа бело-голубые сыграли вничью с казанским «Рубином». В предстоящем матче московская команда встретится со столичным «Спартаком» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Марцел Личка выразил уверенность, что новичок команды Хорхе Карраскаль будет выполнять его требования.