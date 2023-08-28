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Фетисов о новых санкциях в деле Федотова: да какие санкции, они сейчас просто издеваются

Фетисов считает, что не нужно смотреть в сторону IIHF после дела Федотова

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов считает, что голкипер Иван Федотов должен играть там, где захочет. Его слова передает ТАСС.

«Где парень хочет играть, там ему и надо играть. У нас ухудшатся отношения с международной организацией? Но у нас с ней и нет никаких отношений, не думаю, что это должно быть тормозом. Они могли много раз встать на позицию спортивного принципа, а не политического, тогда с ними можно было бы взаимодействовать.

Я бы не смотрел в сторону международной организации. Мы должны свои интересы ставить во главу угла. Возможные новые санкции? Да какие санкции, они сейчас просто издеваются», — сказал Фетисов.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. 27 августа Федерация хоккея России (ФХР) разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года. Таким образом, новый сезон ЦСКА начнет без него.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

Ранее в ЦСКА отреагировали на решение ФХР по голкиперу Федотову.

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