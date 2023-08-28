Сборная России по футболу проведет три матча в сентябре

Сборная России по футболу во время сентябрьского сбора проведет сразу три товарищеских матча. Два из них пройдут в Египте (7 и 11 сентября), а третий состоится в Катаре (12 сентября). Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

В Египте россияне сыграют с олимпийской командой Египта. 7 сентября будут играть футболисты сборной России 2001 и 2002 годов рождения. А им на замену могут выйти футболисты 1999 и 2000 годов рождения. 11 сентября с той же олимпийской сборной Египта будет играть сборная России, возраст игроков которой также будет соответствовать возрастным параметрам соперника.

Основная команда сборной России под руководством Валерия Карпина будет готовиться к игре с Катаром в Москве.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне не смогли принять участие в ЧМ и отборе к Евро.

Ранее в Италии заявили, что уровень РПЛ вырос.