Загитова показала фото в коротком платье с открытыми плечами с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка — 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новую серию снимков.

На снимках спортсменка позирует в коротком черном платье, открывающем плечи и зону декольте. На ногах фигуристки надеты туфли в цвет платью на высоком каблуке.

Помимо золота Игр, в активе фигуристки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 года Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Загитова вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на протяжении двух сезонов ведет шоу «Ледниковый период». В сезоне-2022/23 к ним присоединилась Анна Щербакова, выигравшая Игры в 2022 году.

Ранее Загитова рассказала, что ей не нравится в хоккее.