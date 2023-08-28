Щербакова и Загитова эмоционально станцевали под песню Чеботиной

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова исполнили зажигательный танец под хит певицы Люси Чеботиной «Солнце Монако». Видео появилось в соцсетях чемпионки Игр 2018 года. Девушки продемонстрировали импровизированные движения, обнимались и подпевали Чеботиной.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В 2021 году Щербакова выиграла золото чемпионата мира в этом виде программ, а также в командном чемпионате мира. Также на счету фигуристки три титула чемпионки России (2019, 2020, 2021 годов).

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