Туктамышева рассказала, как решилась на плавание с акулами

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как в межсезонье решилась на экстремальное увлечение — поплавать с китовыми акулами во время поездки в Мексику. Ее слова приводит Sport24.

«Сама в шоке, что решилась. До последнего думала, что не прыгну, но это было абсолютно не страшно. Там была самая мирная из всех акул, поэтому я абсолютно не боялась, что может что-то произойти. Эмоций доставило огромное количество», — заявила Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

Ранее Туктамышева выложила селфи в купальнике.