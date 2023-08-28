Фигурист Кондратюк признался, что ему страшно было сообщать людям о своем хобби

Российский фигурист Марк Кондратюк признался, что ему было страшно выкладывать на всеобщее обозрение свои картины.

«Любовь к искусству привили родители. К современному искусству пришел сам. После этого решил, что надо делать что-то самому.

Страшно было выкладывать это на всеобщее обозрение. Сначала делал это не под собственным именем, переживал из-за этого. Потом я понял, что это моя жизнь, мое дело. Я уважаю мнение других людей, когда они пишут что-то хорошее или плохое, но это только их мнение. А что делать со своей жизнью, я буду решать сам», — сказал Кондратюк в шоу «Обмен спортом».

Кондратюк является олимпийским чемпионом в командном соревновании (2022). В этом же году он завоевал золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Таллине (Эстония). В минувшем сезоне фигурист стал первым на этапе Гран-при России в Сочи.

Весной 2022 года стало известно о том, что Кондратюк встречается с фигуристкой Александрой Трусовой. Они начали выкладывать совместные фотографии из отпуска. Фигуристы тренируются у одного специалиста — Светланы Соколовской.

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