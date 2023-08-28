«Нельзя быть грязным»: Усик вновь высказался о запрещенном приеме Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик заявил, что после нелегального удара, который в очном поединке нанес британец Даниэль Дюбуа, поднялся бы сразу в том случае, если бы судья не дал ему пятиминутный тайм-аут, а также раскритиковал своего соперника. Его слова приводит Boxing King Media.

«Я был бы на ногах. Мне было бы трудно восстановиться и вернуться в нормальное состояние, но нет сомнений, что я бы поднялся. А вообще нехорошо, когда люди используют грязную тактику, чтобы добиться победы. Нельзя быть грязным, надо быть чистым», — заявил Усик.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее экс-футболист Шевченко обратился к Усику после победы над Дюбуа.