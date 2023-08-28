Дзюба объяснил, зачем он нужен «Локомотиву»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале клуба оценил победу команды над «Сочи» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Связана ли победа с моим возвращением в состав? Не совсем. С одной стороны, возможно, да. Команде необходим форвард, который будет цепляться за мячи, особенно на таком поле. С другой стороны, это может быть какое-то стечение обстоятельств. Не знаю, не мне судить. Моя задача — помочь команде. Для меня нет ничего важнее победы. Если с этим посылом все футболисты будут играть, а я не сомневаюсь, что для большинства это именно так, тогда у нас большое будущее», — сказал Дзюба.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого нападающий выступал в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне Дзюба сыграл четыре матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина», а 12 августа — против «Крыльев Советов». После матча журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. Дзюба дисквалифицирован на два матча условно и оштрафован.

Ранее Дзюба заявил, что его партнера по команде надо пинать.