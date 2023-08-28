Боец UFC Физиев показал, что его шокировало в Нью-Йорке

Азербайджанский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рафаэль Физиев в своих социальных сетях опубликовал видео из Нью-Йорка. Спортсмен выразил удивление, когда на пешеходном переходе встретил мужчину, одетого в одни трусы. Молодой человек с накрашенным лицом пел песню Шакиры.

До середины осени 2021 года боец выступал под флагом Кыргызстана, под флагом Азербайджана дебютировал в июле 2022 года. Физиев выступает в легком весе и занимает шестую строчку официального рейтинга UFC .

На профессиональном ринге по ММА Физиев дебютировал в 2015 году. До перехода в UFC он выступал в региональных промоушенах Азии (ROAD FC), Америки (Titan FC).

Всего в смешанных единоборствах азербайджанский боец провел 14 поединков, 12 из которых завершились его победой. В дебютном бою в UFC 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Физиев встретился с российским бойцом Магомедом Мустафаевым и потерпел поражение.

Ранее бразильский боец ММА записал угрожающее видео для Минеева.