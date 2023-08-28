Экс-игрок «МЮ» выбрал самого скандального игрока РПЛ

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис верит, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сможет еще набрать свою форму в очередной раз. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Ну такой уж характер у человека — любит повышенное внимание. Артем, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ. Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артем еще наберет форму и в очередной раз подтвердит свой уровень. Просто он уже возрастной футболист, ему надо чуть больше времени на раскачку», — сказал Канчельскис.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба. «Железнодорожники» одержали первую победу в последних четырех матчах чемпионата.

В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами, за что и был наказан штрафом и условной дисквалификацией. До этого он упрекал СМИ в отсутствии интересных вопросов к нему и отказывался от общения с ними из-за этого.

Ранее сообщалось, что Дзюба не сыграет в матче с «Ростовом».