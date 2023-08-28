Ринг-герл «Мама UFC» показала, как убирается в нижнем белье на шпагате

Американская ринг-герл Арианни Селесте, более известная как «Мама UFC», в своих социальных сетях опубликовала очередное откровенное фото. Девушка продемонстрировала растяжку, при этом облачившись в шелковое нижнее белье. Селесте взяла в руки средства для уборки.

«Чтобы помочь мне с уборкой, зайдите на этот сайт», — подписала снимок «Мама UFC», оставив ссылку.

Селесте начала карьеру в качестве ринг-герл Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2006 году. С 2013 года модель является соведущей программы «Крутой тюнинг». Свободно владеющая испанским языком, Арианни быстро стала одним из самых востребованных талантов в модельном мире. В ее портфолио есть съемки в журналах Maxim, FHM, Sports Illustrated, Fighter's Only Magazine, Playboy. Селесте шесть раз получала приз World MMA Awards в категории ринг-герл года. Четыре раза она попадала в список Hot-100 по версии журнала Maxim.

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