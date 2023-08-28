Тренер «Динамо» рассказал, что ждет Захаряна в Испании

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что перешедший в «Реал Сосьедад» полузащитник Арсен Захарян будет получать игровое время. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я, к сожалению, не видел дебют Арсена за «Реал Сосьедад». Но я рад, что он вышел. Уверен, что он шаг за шагом сможет включаться в состав. Понятное дело, что будет нелегко. Но, если я правильно помню, там 38 матчей в Ла Лиге, Кубок Испании и Лига чемпионов. У них будет в среднем 45 матчей за сезон. Он будет получать игровое время и все будет зависеть только от него», – сказал Личка.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0. Захарян появился на поле на 75-й минуте, заменив Мохамеда-Али Шоу.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года.

Захарян является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

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