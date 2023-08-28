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Британский боксер Дюбуа сделал заявление после поражения от Усика

Боксер Дюбуа остался недоволен исходом поединка с украинцем Усиком во Вроцлаве

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Kacper Pempel/Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразил недовольство исходом его поединка с украинцем Александром Усиком в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша).

«Я уважаю этого парня. Настоящий чемпион, который дал мне тяжелый бой и у которого я буду учиться. Но прошлой ночью единственным, кто получил удар по яйцам, был я, когда мою руку не подняли после того, как я донес этот удар», — написал Дюбуа.

27 августа Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — британец не успел подняться до счета судьи.

В пятом раунде Усик пропустил мощный удар, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее российский тренер заявил, что арбитр спас Усика в бою с Дюбуа.

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