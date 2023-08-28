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Российский тренер назвал украинца Усика бриллиантом в мире бокса

Российский тренер Исмаилов заявил, что арбитр спас украинца Усика в бою с Дюбуа

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Kacper Pempel/Reuters

Российский тренер ММА Рамазан Исмаилов считает, что арбитр спас украинского боксера Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Рефери cпаc Уcика, удар был в облаcть корпуcа. Но Алекcандр cигнализировал о том, что Дюбуа ударил ниже пояcа. Оcкар Де Ла Хойя назвал это «ограблением века». Еcли бы рефери отcчитал нокдаун, то Уcик потерпел бы поражение. Хотя и в этом нельзя быть уверенным.

Возможно, если бы рефери начал считать, то Александр смог бы прийти в себя и продолжить бой. Но Усик повел себя как профессионал, выиграл для себя время, отдохнул. Александр – бриллиант в мире бокса», – сказал Исмаилов.

27 августа Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша). Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи.

В пятом раунде Усик пропустил мощный удар, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Владимир Минеев завил, что Александр Усик перестал понимать по-русски.

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