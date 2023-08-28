Деменко назвал единственный плюс в игре «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко считает, что руководство красно-белых доверяет главному тренеру Гильермо Абаскалю. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Его не уберут, в нем заинтересованы. А что касается игры, то мы увидели два поражения, хотя с «Уралом» команда вела, но не смогла отстоять счет. С «Зенитом» был провальный матч для команды, которая претендует на чемпионство.

Игра с «Ахматом» показывает, что есть проблемы, но единственный плюс, что «Спартак» не пропустил. Пусть не без доли везения, потому что «Ахмат» должен был забивать из всех моментов, один точно», — сказал Деменко.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал о просчетах тренера «Спартака» Абаскаля.