Экс-тренер сборной России рассказал о просчетах тренера «Спартака» Абаскаля

Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин раскритиковал наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча с грозненским «Ахматом» (0:0) в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, тренерские просчеты есть. Мы ведь видим, что «Спартак» не первый раз играет так невнятно. Можно говорить и о просчетах в конкретном матче, потому что Абаскаль ничего не смог поменять.

Только в начале второго тайма была десятиминутка, когда игроки побежали, показали, что они могут атаковать. А вот выдерживать такой темп весь матч команда не в состоянии», — заявил Балахнин.

До матча с «Ахматом» команда Абаскаля в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче спартаковцы на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

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