Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-тренер сборной России рассказал о просчетах тренера «Спартака» Абаскаля

Тренер Балахнин увидел в игре «Спартака» просчеты тренера команды Абаскаля

close
100%
Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по футболу Сергей Балахнин раскритиковал наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча с грозненским «Ахматом» (0:0) в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, тренерские просчеты есть. Мы ведь видим, что «Спартак» не первый раз играет так невнятно. Можно говорить и о просчетах в конкретном матче, потому что Абаскаль ничего не смог поменять.

Только в начале второго тайма была десятиминутка, когда игроки побежали, показали, что они могут атаковать. А вот выдерживать такой темп весь матч команда не в состоянии», — заявил Балахнин.

До матча с «Ахматом» команда Абаскаля в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче спартаковцы на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее Мостовой раскритиковал тренера «Спартака» за жалобы на календарь.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях