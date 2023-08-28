Футболист из Медиалиги ударил соперника по лицу и пообещал «спросить» с комментатора

Футболист медийной команды бойцовского промоушена «Наше дело» Нарек Симонян ударил по лицу кулаком лежащего на земле соперника из Starmix в матче Медиалиги. Об этом сообщает Sports.ru.

В ответном стыковом матче Медиалиги Starmix одержал победу над командой «Наше Дело» (4:0) и по сумме двух встреч (6:1) вышел в групповой раунд четвертого сезона.

Во время матча игрок бойцовского промоушена Нарек Симонян ударил кулаком по лицу темнокожего футболиста Starmix, когда тот лежал на поле. После эпизода арбитр показал Симоняну прямую красную карточку.

После игры Симонян заявил, что ему не стыдно за свой поступок. По его словам, они с футболистом Starmix пожали друг другу руки.

«У меня есть серьезные вопросы к комментатору (Сергею Дурасову – «Газета.Ru»). Он послал меня в прямом эфире, поэтому я спрошу с него за это, передайте ему. Он не знает весь контекст», – сказал Симонян.

Ранее экс-капитан «Спартака» стал игроком медиафутбольного клуба.