Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от начала обучения на тренера в академии Российского футбольного союза (РФС). Его слова передает Sport24.

«Первая сессия прошла очень хорошо. Узнал очень много слов каких-то заумных из футбола, ха-ха. Было очень много заумных фраз и выражений, которые, оказывается, относятся к футболу.

Например, я узнал, что еcть термин «cлепая зона», ха-ха. Это было cмешно cлушать. Будто я не играл никогда в футбол. Базовые вещи объяcняли на пальцах, поэтому для наc это было забавно. Пока вcе отлично, вcе навеcеле и c задором проходят обучение. Мне вcе нравитcя», — cказал Моcтовой.

В начале июня Российский футбольный союз сообщил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за московский «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Мостовой раскритиковал тренера «Спартака» за жалобы на календарь.