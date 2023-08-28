Хави заявил, что матч чемпионата Испании получился сумасшедшим из-за «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что у его подопечных были проблемы в обороне в гостевом матче с «Вильярреалом» в третьем туре чемпионат Испании. Слова наставника передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Football Espana.

«Встреча получилась сумасшедшей из-за нас самих. Мы доминировали, но и пропустили слишком много. Это была хорошая игра в атаке, но в защите у нас были проблемы, но против этой команды нелегко играть на выезде», —сказал Хави.

После трех туров Ла Лиги «Барселона» набрала семь очков и делит второе место с «Жироной». «Вильярреал» расположился на 13-м месте.

3 сентября сине-грантовые встретятся с «Осасуной» в четвертом туре Ла Лиги. «Вильярреал» 1 сентября сыграет с «Кадисом».

Ранее легенда «Барселоны» оказался в центре нового скандала в Бразилии.