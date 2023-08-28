Мостовой раскритиковал тренера «Спартака» за жалобы на календарь

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за жалобы на календарь в сезоне-2023/23. Слова Мостового передает Sport24.

«Сам Абаскаль со всех сторон в плюсе. Даже если снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и все. Как и всегда и происходило с иностранными тренерами.

Он находит еще причины жаловаться на календарь. У тебя 15 футболистов в запасе еще, ты чего? Какой календарь? У тебя такая команда топовая по игрокам, играйте в хороший футбол», — сказал Мостовой.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России назвал проблему «Спартака».