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Экс-капитан «Спартака» стал игроком медиафутбольного клуба

Медиаклуб «БроукБойз» объявил о переходе экс-футболиста «Спартака» Глушакова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Медиафутбольная команда «БроукБойз» объявила о переходе бывшего капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

Информацию также подтвердил сам 36-летний полузащитник в своем Telegram-канале. Глушаков сообщил, что будет поддерживать форму с командой, чтобы продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профессиональной карьеры. Короче, нас не сломать», – написал футболист.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари Нижний Новгород», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне РПЛ хавбек провел в составе нижегородского клуба девять матчей и забил один мяч.

Ранее Глушаков рассказал, в каких челленджах принимал участие.

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