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Аршавин высказался о моральных ценностях

Экс-футболист Аршавин заявил, что добился успеха благодаря генам и тренерам

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший капитан сборной Росси Андрей Аршавин на футбольном фестивале в Мурманской области рассказал, кто заложил в него понятие о моральных ценностях. Его слова передает Cq.ru.

«В футболе я добился успехов, благодаря таланту. Гены — от папы и мамы. Ну, и благодаря своим детским тренерам. Теперь они, слава Богу, работают под моим руководством в «Зените». Один из них удержал меня в футболе мальчишкой, потому что были попытки уйти. Другой — заложил понятие о моральных ценностях. Хотя, думаю, вы с сомнением слушаете такие мои слова», — сказал Аршавин.

На данный момент экс-футболист занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. В качестве игрока он выступал за петербургский клуб с 2000 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год.

Вместе с командой форвард выиграл три чемпионских титула в России, стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, выиграл Кубок Российской премьер-лиги, а также Суперкубок России.

Помимо сине-бело-голубых он также выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и «казахстанский «Кайрат».

Ранее Аршавин раскритиковал VAR.

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