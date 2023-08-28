Заслуженный тренер России рассказал, когда Дзюба «расцветет»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что травмы помешали форварду московского «Локомотива» Артему Дзюбе удачнее начать сезон. Слова специалиста передает Telecomasia.net.

«Начало сезона получилось не самым ударным от Артема, но тут еще травма вмешалась. Без Дзюбы игра в атаке «Локомотива» немного хромает. Но постепенно Артем будет набирать форму и выйдет на свои привычные показатели. Думаю, ближе к середине сезона расцветет и все будет нормально. Он большой мастер своего дела», — сказал Гаджиев.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба. Форвард в этом сезоне забил один мяч.

После шести туров подопечные Михаила Галактионова набрали девять очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала».

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил, что клубу пора перестать играть на Дзюбу.