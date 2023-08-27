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Американский боец назвал политику США бесчеловечной

Боец Монсон заявил, что многие американцы устали быть частью политики США

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Vse42.ru

Американский боец с российским паспортом Джефф Монсон объяснил, почему все больше иностранных спортсменов стремятся получить российское гражданство. Его слова передает Sport24.

«Все больше и больше людей осознают, что политика США бесчеловечна. Многие спортсмены сталкиваются с этим и устают быть частью этой системы. Поэтому многие спортсмены из разных стран хотят получить российское гражданство.

Для них паспорт России может дать новые возможности проявить себя и помогать стране. Думаю, приток иностранных спортсменов в Россию — это хорошо», — сказал Монсон.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Монсон завершил карьеру в боксе.

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